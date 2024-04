O que fez Maira Cardi abandonar as redes sociais e se 'esconder' por sete meses? Relembre decisão

Na quinta-feira, 4, Maira Cardi voltou à internet com novo nome, repaginada e anunciando o lançamento do livro O que se come no céu?

Fãs e seguidores foram surpreendidos, na última quinta-feira, 4, com a volta triunfal de Maira Cardi (40) às redes sociais. Após sete meses longe dos holofotes, a coach de emagrecimento, empresária e ex-BBB decidiu por fim ao período sabático e retornou repaginada, com cabelos curtos e escuros. Ela até anunciou que agora assina como Cardi Nigo, junção do sobrenome dela com o do atual marido, o influenciador digital de finanças Thiago Nigro (33).

Mas por que a influenciadora digital, que sempre foi muito ativa na internet, expondo detalhes da vida pessoal e profissional diariamente, resolveu ficar tanto tempo longe dos olhos do público? A CARAS Brasil vai relembrar em seguida.

No dia 22 de setembro de 2023, Maira - agora Cardi Nigro - desativou a sua conta no Instagram. A ex-esposa do cantor, ator e campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (35), que na época somava 9 milhões de seguidores na rede social, decidiu que era hora de se resguardar. A decisão foi anunciada no dia 12, mas cumprida após dez dias.

Recém-casada com Nigro, o Primo Rico, a coach declarou que iria deixar a internet para focar em sua família. "Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz", disse ela, em sua despedida.

Maira - que é mãe de Lucas Cardi Rangel (21), fruto do relacionamento com o empresário Nelson Rangel, do primeiro casamento; e de Sophia Aguiar (4), da união com Arthur - explicou o motivo que lhe levou a decisão. "Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", confessou, destacando que o afastamento seria importante para bloquear energias negativas em sua nova fase.

Paralelo à isso, no dia 15 de setembro, Arthur anunciava que seria pai pela segunda vez. Jheny Santucci (23) estava à espera do primeiro filho do casal. E com essa notícia, alguns internautas especularam que esse poderia ser o motivo da saída de Maíra das redes sociais. Isso porque a influenciadora abriu a possibilidade de também começar uma nova família com Nigro. Ela contou que pretendia engravidar novamente e que desejava ter mais três filhos.

Por trás da volta de Cardi Nigro, está mais um negócio dela, o livro de autajuda O que se come no céu? - obra sobre “como dominar os três principais portais que alimentam nosso corpo, mente e alma" -, e o novo livro do marido, O homem que comprou o tempo.

A influenciadora digital apagou todas as fotos de seu perfil, deixando apenas uma imagem de divulgação do exemplar e um vídeo mostrando o novo visual. Nele, a ex-BBB aparece acendendo uma lâmpada com a a seguinte legenda: “Cheguei, prazer Cardi Nigro”.

Cardi e Nigro se casaram no ano passado, no civil, em regime de comunhão total de bens. Em post no Instagram, divulgado na época, o influencer anunciou que, com a decisão, ambos pretendiam repartir todo o patrimônio, inclusive os bens adquiridos antes da união legal, ou seja, unir as fortunas.