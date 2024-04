De novo visual, Maíra Cardi reaparece e posta 1º vídeo: 'Cheguei'

Após meses afastada da rede social, Maíra Cardi reaparece em primeiro vídeo e com seu novo visual; influenciadora mandou recado subliminar

Após meses afastada da rede social, Maíra Cardi voltou nesta quinta-feira, 04, anunciando seu novo livro e do marido, o coach financeiro Thiago Nigro. Além da novidade, ela surpreendeu ao aparecer com o visual muito diferente e um dia após sua volta, nesta sexta-feira, 05, a famosa publicou o primeiro vídeo.

Com o perfil com apenas duas publicações, a ex-BBB fez mistério sobre o que está prestes a fazer para seus seguidores. No vídeo, Maíra Cardi surgiu com sua nova aparência e acendendo uma lâmpada. Ela então deu um recado subliminar, dando a entender que está chegando com algo que nunca fez.

"Cheguei", avisou ela e se apresentando com seu sobrenome Cardi e de seu marido, o Nigro.

Nos últimos meses, Maíra comunicou a decisão de deixar as redes: "Vou dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. É a primeira vez na vida que vou desativar meu Instagram, estou em uma nova fase na minha vida, eu casei e tenho 40 anos”, iniciou a ex-BBB, que oficializou a união com o investidor no interior de São Paulo, no dia 29 de agosto.

A coach explicou o verdadeiro motivo por trás da mudança drástica: "Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física. E muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Thiago Nigro causa ao surgir com a mão na barriga de Maíra Cardi

Nas últimas semanas, Maíra Cardi causou ao surgir em novas fotos com Thiago Nigro. Isso porque, o coach financeiro, conhecido como Primo Rico, apareceu acariciando a barriga de sua esposa.

Como já dito pelos pombinhos, eles desejam ter herdeiros além dos dois filhos da ex-BBB, Lucas Cardi e Sophia Cardi, dos relacionamentos anteriores da empresária do ramo da saúde. Casados em comunhão total de bens, Thiago e Maíra apareceram radiantes em fotos tiradas na Califórnia, nos EUA.