Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam no civil com comunhão total de bens

Após cerimônia luxuosa de casamento, Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam no civil com regime de comunhão total de bens; saiba o motivo!

A influenciadora digital Maíra Cardi e o empresário Thiago Nigro se casaram no civil no último domingo, 24. Em suas redes sociais, o casal anunciou que eles celebraram novamente sua união, meses após a sua grande cerimônia de casamento, ao assinarem o compromisso no papel.

Com roupas temáticas de Natal, os dois se casaram com direito a decoração temática da época do ano, uma linda sessão de fotos e a presença da filha de Maíra, Sophia Aguiar, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. No Instagram, eles anunciaram que estavam se casando com comunhão total de bens.

Em seu perfil oficial do Instagram, Thiago, também conhecido como Primo Rico, compartilhou as fotos da ocasião e explicou a escolha do casal. "Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?", iniciou ele na legenda da publicação.

Após explicar os tipos de regime de casamento, o coach falou sobre o seu ponto de vista sobre a comunhão de bens. "Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro? (...) Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio", explicou.

Por fim, ele anunciou a sua decisão a todos. "Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", finalizou Thiago.

Confira a publicação:

Thiago Nigro e Maíra Cardi levantam rumores de gravidez

Em ensaio fotográfico de Natal, o casal Thiago Nigro e Maíra Cardi levantaram rumores de uma possível gravidez da influenciadora digital. Isso porque os dois posaram junto com os filhos dela, Lucas e Sophia, e chamou a atenção para a mão do empresário, que repousava na barriga de sua esposa.

Os internautas logo se questionaram sobre o assunto nos comentários do post. “E essa mãozinha na barriga?”, disse um seguidor. “Gente, a Maíra está grávida? Ela está com cara de gravidinha”, declarou outro. “Só eu que reparei a mão dele na barriga dela?”, escreveu mais um. “Estou sentindo cheirinho de baby”, comentou outro.

Vale lembrar que Maíra Cardi saiu das redes sociais para iniciar uma família com o seu marido. Casados desde agosto, a influenciadora digital anunciou sua saída da internet para focar em ter mais um filho, desta vez no seu casamento com o empresário.