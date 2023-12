Gravidez? Thiago Nigro coloca a mão na barriga de Maíra Cardi e levanta rumor

Será que vem anúncio de gravidez por aí? Thiago Nigro e Maíra Cardi despertam a curiosidade dos fãs com ensaio fotográfico de Natal

O influenciador digital Thiago Nigro e a coach Maíra Cardi iniciaram a celebração do Natal em família com um ensaio fotográfico temático. Eles posaram junto com os filhos dela, Lucas e Sophia, na decoração de Natal da casa da família e um detalhe chamou a atenção dos internautas: A mão dele na barriga da esposa.

Em uma das fotos, Thiago surgiu segurando a barriga de Maíra, o que levantou as suspeitas de que eles poderiam anunciar uma gravidez em breve. Por enquanto, eles não falaram sobre a possível gravidez.

Porém, os internautas se questionaram sobre o assunto nos comentários do post. “E essa mãozinha na barriga?”, disse um seguidor. “Gente, a Maíra está grávida? Ela está com cara de gravidinha”, declarou outro. “Só eu que reparei a mão dele na barriga dela?”, escreveu mais um. “Estou sentindo cheirinho de baby”, comentou outro.

Na legenda do post, Thiago falou sobre a celebração da data especial em família. "Há quase 3 anos tive meu encontro com Deus - e ela também. Dali em diante, entendemos que entre hoje e amanhã, celebramos o nascimento Dele, e comemoramos o seu aniversário. Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo dele e no jeito Dele. E somos gratos por isso. Gratidão a família linda que temos, aos projetos que poderemos realizar e que muitos frutos ainda venham por aí - aliás, em BREVE, espero poder anunciar novos frutos. Feliz natal a todos", escreveu.

Vale lembrar que Maíra Cardi saiu das redes sociais para iniciar uma família com o seu marido. Casados desde agosto, a influenciadora digital anunciou sua saída da internet para focar em ter mais um filho, desta vez no seu casamento com o empresário. Ela já é mãe de Lucas Cardi, de seu relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia Aguiar, filha do ator Arthur Aguiar.

Maíra Cardi fala sobre seu casamento

Em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, no podcast PodC, a influenciadora digital Maíra Cardi deu alguns detalhes de seu casamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Os dois se casaram com regime de comunhão total de bens, que prevê que até mesmo os bens móveis e imóveis comprados antes da união se tornem bens comuns ao casal, e em caso de separação, todos os bens que os dois têm serão divididos igualmente.

"Essa é a nossa decisão. Têm coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... E que eu pensava diferente, e ele também, tá?", disse ela, que contou que a decisão foi tomada recentemente: "Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação".

"Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo: é para sempre? Então por que não vai ser comunhão total de bens?", completou a coach fitness