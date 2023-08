Maíra Cardi explica decisão de casamento com comunhão total de bens: ''É pra sempre''

Influenciadora digital Maíra Cardi revela que vai ser casar com Thiago Nigro, o Primo Rico, em regime de comunhão total de bens

Em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, no podcast PodC, a influenciadora digital Maíra Cardi deu alguns detalhes de seu casamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

Os dois irão se casar com regime de comunhão total de bens, que prevê que até mesmo os bens móveis e imóveis comprados antes da união se tornem bens comuns ao casal, e em caso de separação, todos os bens que os dois têm serão divididos igualmente.

"Essa é a nossa decisão. Têm coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... E que eu pensava diferente, e ele também, tá?", disse ela, que contou que a decisão foi tomada recentemente: "Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação".

"Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo: é para sempre? Então por que não vai ser comunhão total de bens?", completou a coach fitness, que recentemente se envolveu em polêmica com o nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo.

Cardi ainda falou que a comunhão total de bens é compatível com sua religião."Isso é muito profundo. Nós, evangélicos, temos tantos princípios, mas esse deveria ser o básico. Porque o evangélico bate na tecla que casamento é para sempre. Mas eu vou casar em total separação de bens? Uma coisa não está congruente com a outra. Não faz sentido".

Maíra Cardi expõe provas

Recentemente, a influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi usou seu Instagram para expôr resultados de famosos em seu programa de emagrecimento. Na ocasião, ela citou o jogador da Seleção Brasileira de futebol, Thiago Silva. Contudo, a coach foi desmentida pela esposa do zagueiro, Belle Silva, logo em seguida.

Ao compartilhar um print dos stories de Maíra, a esposa do craque negou o envolvimento do marido com o programa de emagrecimento da coach. "Mentira! Thiago Silva fez nada com essa mulher", escreveu Belle.

No entanto, Maíra decidiu não deixar barato. À noite, a coach realizou uma live em seu Instagram, onde ela exibiu provas de que trabalhou com o jogador de futebol no passado. Ao iniciar a conversa, a influenciadora admitiu que estava cansada. "Muitas coisas, acabo deixando para lá, mas essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso. Em 2018, ela [Belle Silva] já tinha dito que eu não fiz ele, mas era mentira. Agora não vou deixar pra lá. Vou provar. Contra fatos não há argumentos", disse ela.