Maíra Cardi expõe provas e esclarece acusação da esposa de Thiago Silva: "Mentira"

Maíra Cardi expõe provas após ser chamada de mentirosa por Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva; saiba todos os detalhes da acusação!

Na última quarta-feira, 16, a influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardiusou seu Instagram para expôr resultados de famosos em seu programa de emagrecimento. Na ocasião, ela citou o jogador da Seleção Brasileira de futebol, Thiago Silva. Contudo, a coach foi desmentida pela esposa do zagueiro, Belle Silva, logo em seguida.

Ao compartilhar um print dos stories de Maíra, a esposa do craque negou o envolvimento do marido com o programa de emagrecimento da coach. "Mentira! Thiago Silva fez nada com essa mulher", escreveu Belle.

Maíra Cardi, no entanto, decidiu não deixar barato. À noite, a coach realizou uma live em seu Instagram, onde ela exibiu provas de que trabalhou com o jogador de futebol no passado. Ao iniciar a conversa, a influenciadora admitiu que estava cansada. "Muitas coisas, acabo deixando para lá, mas essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso. Em 2018, ela [Belle Silva] já tinha dito que eu não fiz ele, mas era mentira. Agora não vou deixar pra lá. Vou provar. Contra fatos não há argumentos", disse ela.

"Thiago Silva me procurou quando estava na Seleção e não é à toa. Cuidei dele e cuidei muito", contou Maíra enquanto mostrava algumas de suas conversas com o jogador. Em seguida, ela exibiu conversas com Thiago em seu WhatsApp profissional, onde ela e sua equipe mantinham contato direto com o zagueiro para acompanhar a sua rotina de dieta.

A ex-esposa de Arthur Aguiar também mostrou fotos de Belle Silva em treinamento com um personal trainer de longa data no seu programa. Ao finalizar, ela compartilhou alguns áudios onde o jogador lhe pediu "uma luz" para encontrar os alimentos certos para suas refeições.

Maíra Cardi foi acusada de "terrorismo alimentar"

Vale lembrar que Maíra Cardifoi detonada por internautas no último dia 10, quando compartilhou uma receita de bolo nos Reels do Instagram. O vídeo em questão associa a sobremesa com diversas doenças, como Doença de Alzheimer e câncer. Porém, a fala, que não teve embasamento científico nenhum, rendeu inúmeras críticas.

Um dos que chamaram a atenção da fala da coach foi Daniel Cady, nutricionista e marido da cantora Ivete Sangalo. O profissional da saúde citou o vídeo e pediu para seus seguidores tomarem cuidado com esse tipo de conteúdo."Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus", disse ele.