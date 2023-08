Maíra Cardi não deixa barato e mostra resultados de famosos com seu programa: ''Orgulho''

Após novo alfinetada de marido de Ivete Sangalo, Maíra Cardi não fica quieta mostrando antes e depois de famosos e contando sua vitória contra um câncer

A "treta" entre Maíra Cardi e Daniel Cady não para. Nesta quarta-feira, 16, após o esposo de Ivete Sangaloalfinetar a ex-BBB dizendo que não se envergonha com o título de marido da cantora, mas sim de outras coisas, a noiva de Thiago Nigro não ficou quieta e resolveu rebatê-lo mais uma vez.

Mostrando resultados conquistados por vários artistas como Deborah Secco, Larissa Manoela, Lexa, Anitta, Maiara e Maraisa, entre outros, Maíra Cardi falou sobre ter orgulho de seu legado conquistado com apenas 800 reais após ter perdido seu pai para o câncer. A famosa também relembrou que venceu a doença após mudar sua dieta, cortando açúcar.

"Tenho muito orgulho de ter secado e lavado saúde para os maiores artistas do Brasil e mais de 600 mil pessoas, independente de com quem eu sou casada! E contra fatos não existem argumentos. Mais orgulho eu tenho de nunca precisar falar mal do trabalho de ninguém para se destacar! Falando apenas do que eu acredito e agradando ou não, eu sustento o que acredito porque tenho resultados", falou.

Após exibir os antes e depois de vários nomes conhecidos, Maíra Cardi então relembrou uma foto com o pai e falou sobre ter começado na jornada da saúde após a perda dele. "Esse é meu pai! Se foi de câncer! 1 dias após suas partida eu abri minha empresa de 'secar', mas sempre foi saúde", declarou.

Em um longo desabafo, a ex-BBB tentou resumir sua empreitada para chegar até os dias atuais. "Nunca foi sobre secar! É sobre viver! Eu tive câncer e fui condenada muito nova, por conta disso mudei completamente minha alimentação que era péssima e eu me curei! Logo após meu pai falecer e com apenas 800 reais na conta eu comecei tudo que eu tenho hoje", revelou. Veja o restante do desabafo:

COMO A ENCRENCA COMEÇOU

Nos últimos dias, Maíra Cardi dividiu opiniões ao compartilhar um vídeo dublando uma receita de bolo com açúcar, leite condensado e outros ingredientes que ela não aprova. Ao final do registro, ela mostrou que esse tipo de alimentação pode resultar em doença e morte.

Daniel Cady então não aprovou a atitude da ex-BBB. A partir daí, ela o alfinetou criticando seu título de "marido de Ivete Sangalo". O nutricionista então respondeu alegando não ter vergonha de ser chamado assim, mas sim de outras coisas que não acha correto.