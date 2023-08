Após críticas, Maíra Cardi dá alfinetada em marido de Ivete Sangalo

Nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, acusa Maíra Cardi de terrorismo nutricional e a influenciadora dá alfinetada na web

Após ter sido criticada por Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, a influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para dar uma alfinetada no nutricionista.

No último sábado, 12, Cady publicou um vídeo enviado por seus alunos reagindo a uma postagem da coach em que ela mostra uma receita de bolo e associa a sobremesa a uma série de doenças como diabete e Alzheimer. Daniel rebateu a fala de Cardi, aconselhando seus seguidores a tomarem cuidado com esse tipo de conteúdo.

"Eu fiquei chocado quando vi esse vídeo. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus", disparou ele.

"O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva. Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo", escreveu ainda na legenda.

Maíra, então, postou nos stories: "Vamos começar o dia fazendo 'ter ro risss mooo' diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras", escreveu, compartilhando na sequência casos de clientes.

Arthur Aguiar revela questionamentos da filha sobre separação de Maíra Cardi

Arthur Aguiar participou do podcast CARAS e revelou que Sophia, sua filha com Maíra Cardi, questiona sobre a separação dos pais. Os dois terminaram o casamento em outubro do ano passado, após o perdão da influenciadora pelas traições por parte do artista. Ele declarou que é difícil falar sobre o assunto para uma criança de 4 anos. "Complexa", disparou.

"Tem pouco tempo que a gente se separou, então às vezes ela me pergunta: 'Por que papai e mamãe não podem ficar juntos?'. É uma pergunta complexa, como vou explicar para uma criança de 4 anos?", declarou Arthur Aguiar. Ele falou que diz para a filha que ambos continuarão sendo pais dela, mas que ela pode ir na casa do pai e da mãe.