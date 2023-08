Maíra Cardi é acusada de ‘terrorismo nutricional’ após fala polêmica sobre bolo de chocolate

Influenciadora e coach fitness Maíra Cardi é duramente criticada nas redes sociais após fala polêmica sem embasamento científico

Nesta quarta-feira, 9, a influenciadora digital Maíra Cardi foi alvo de mais uma polêmica! Em suas redes sociais, a coach fitness compartilhou um polêmico post com uma receita de bolo de chocolate, associando a sobremesa a diversas doenças, tais como a Doença de Alzheimer e câncer. Porém, a fala, que não teve embasamento científico nenhum, rendeu inúmeras críticas.

“O resultado dessa receita é: aumento do colesterol, Alzheimer, infarto, inflamação no intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, insuficiência hepática, osteoporose, diabete, câncer, hipertensão, entre outras”, disse a influenciadora digital.

Porém, a informação não tem comprovação nem embasamento científico, fazendo com que a influenciadora fosse duramente criticada. “Sabe o que mata? TERRORISMO NUTRICIONAL!!!”, disparou um internauta.

“Comer um pedaço de bolo não vai fazer você ter infarto ou nenhum desses problemas de saúde. Saúde não vem de um alimento isolado, como também não acaba por causa do mesmo! É um contexto geral, rotina, hábitos e também SAÚDE MENTAL! Todos os alimentos são bem-vindos em uma alimentação verdadeiramente saudável, equilíbrio sempre será a chave, você pode comer o que quiser com consciência. Menos terrorismo nutricional, pessoal, nutrição e saúde não são preto no branco”, afirmou o nutricionista Felipe Hentz.

"A vida ao lado dessa mulher deve ser horrível. Coitado do Primo Rico", "Mas gente... um bolinho de chocolate com café é tudo de bom", "Conviver com ela é pior que isso" e "Deve ser tão infeliz ser ela" são apenas outros dos comentários dos internautas.

Gente? A Maira Cardi dizendo que um bolo de chocolate causa infarto, alzheimer, inflação no intestino… 😳 pic.twitter.com/Bt4QPCj3eg — Alfinetei (@ALFINETEI) August 10, 2023

Maíra Cardi recebe críticas após atitude com comida de Thiago Nigro

Maíra Cardiprecisou vir a público para rebater algumas críticas por conta de um vídeo com o noivo, Thiago Nigro. Na gravação, a ex-participante do Big Brother Brasil aparece cortando a gordura da carne que o amado ia comer, para que ele continuasse com o ‘corpo maravilhoso’, mas as falas da influenciadora renderam comentários negativos na web.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!