Maíra Cardi recebe críticas após atitude com comida de Thiago Nigro: ‘Esposa ou mãe?’

Influenciadora vira alvo de críticas após atitude controversa com comida de noivo, Thiago Nigro

Neste último domingo, 6, o noivo da influenciadora digital e coach fitness, Maíra Cardi, o empresário e influenciador digital financeiro, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, compartilhou um vídeo em suas redes sociais que deixou os internautas divididos nas opiniões. Na gravação, a ex-participante do Big Brother Brasil aparece cortando a gordura da carne que o amado ia comer, revelando o motivo de estar fazendo isso.

“Vai sobrar o que você pode comer para ficar com esse corpo gostoso, maravilhoso”, explicou a influenciadora digital fitness. “Vai sobrar nada. Tá tirando parte da carninha também, amor”, respondeu o empresário.

Porém, nas redes sociais, a atitude não foi muito bem vista pelos internautas, que criticaram a atitude da coach. “Maíra Cardi é esposa ou mãe do Primo Rico?”, debochou um usuário do Twitter. “Deus me livre demonizar a comida a esse ponto. Equilíbrio faz bem”, criticou um outro. “Já já terminam. Falta de respeito”, disparou uma terceira pessoa.

Porém, algumas pessoas defenderam a atitude de Maíra. “As pessoas não entendem que o relacionamento é deles”, disse um. “Quem me dera ter alguém preocupado com a minha alimentação”, afirmou um outro. “Ele gosta assim. Se não, não estava com ela. Parem de massacrar a mulher”, comentou uma terceira.

Maira Cardi é esposa ou mãe do primo rico?pic.twitter.com/QGPOOfBCqf — Luan Gomes (@luanufal) August 7, 2023

Maíra Cardi grava o noivo treinando e look duvidoso chama a atenção

Nos últimos dias, Maíra Cardi se mostrou muito orgulhosa dos resultados que Thiago Nigro vem conquistando na academia. Em suas redes sociais, a coach fitness mostrou o empresário com o físico mais seco do que antes, exibindo as costas mais definidas de seu noivo. Além de chamar a atenção ao mostrar como o empresário está após eliminar mais de 15 kg com o programa de emagrecimento dela, Thiago Nigro deu o que falar com o look escolhido para treinar. Isso porque, ele apareceu usando um shorts laranja, confundido com uma cueca.