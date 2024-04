Madonna surge nos stories pela primeira vez desde a chegada no Brasil

Madonna fez a primeira postagem nos stories de seu perfil oficial no Instagram desde que chegou ao solo brasileiro; confira

Nesta terça-feira, 30, Madonna publicou o primeiro story em seu perfil oficial no Instagram desde que chegou ao Brasil, na manhã de segunda-feira, 29. A diva pop foi do Aeroporto Galeão diretamente para o hotel Copacabana Palace. De lá, ela apareceu apenas por trás da janela, mas ainda não havia postado nas redes sociais.

O registro em questão é um ensaio publicitário para uma revista internacional. No vídeo, ela aparece acompanhada de um rapaz enquanto posa para diversos takes com uma música ao fundo.

Confira:

Esta semana, os olhos dos fãs brasileiros estão completamente voltados à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso porque no próximo sábado, 4, Madonna encerrará a The Celebration Tour - turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira - com um show gratuito no local.

Será a única passagem da cantora pela América Latina após viajar pela Europa, Estados Unidos e México. Com isso, toda a cidade do Rio de Janeiro vem se preparando para o grande dia do espetáculo desde a última segunda-feira, 29.

Madonna é flagrada em janela de hotel no Rio de Janeiro

A cantora Madonna foi flagrada pelos paparazzi enquanto admirava a vista do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no início da tarde da última segunda-feira, 29. A estrela chegou ao Brasil por volta das 10h em seu jatinho particular e foi direto para sua acomodação.

Madonna chegou ao Brasil junto com a filha Mercy James, que também já foi vista circulando pelo hotel.

Os fotógrafos de plantão conseguiram registrar quando ela foi até uma das janelas de sua suíte de luxo para ver a movimentação dos arredores e também o palco que já está sendo montado na areia da praia, bem na frente do hotel. Confira os registros!