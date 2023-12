Thiago Nigro deixa a filha de Maíra Cardi cortar seu cabelo

Filha de Maíra Cardi corta cabelo do padrasto, Thiago Nigro, e coach financeiro surpreende com resultado; veja como ele ficou

O marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro, mostrou que se dá muito bem com sua enteada, a pequena Sophia Cardi, de 5 anos. Inclusive, o coach financeiro deixou a garota cortar seu cabelo no banheiro de casa.

Em um vídeo postado na rede social nesta quinta-feira, 07, o empresário exibiu sua transformação realizada pela herdeira de Arthur Aguiar. Muito animada e apreensiva com a oportunidade, Sophia fez a mudança radical.

"Que Criança não sonha em raspar a cabeça de alguém?", disse Thiago Nigro na legenda. Nos comentários, os seguidores aprovaram a cabeleireira Sophia. "Criando memórias", aprovaram a atitude. "Você está construindo uma relação linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, o esposo de Maíra Cardi rebateu os comentários que vem recebendo sobre querer ocupar o lugar do pai na vida da enteada. "O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar. Durante as noites, quando acordamos 3 a 4 vezes para as necessidades noturnas da Sophia, no outro dia eu preciso acordar às 5 horas da manhã para ir ao escritório, eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo. Quando chego em casa, por volta das 20h às 22h, brincamos com o cachorro, jogamos videogame, pintamos, assistimos desenho e nada dessas coisas é mostrada por aqui, mas essa é minha rotina!", contou como é a convivência.

Thiago Nigro levanta suspeitas sobre gravidez de Maíra Cardi

O empresário Thiago Nigro, atiçou a curiosidade de seus seguidores ao fazer uma publicação suspeita. Em seus stories do Instagram, o influenciador digital, também conhecido como Primo Rico, publicou uma foto com a ex-BBB. No clique, ele a abraça por trás e coloca uma mão em sua barriga. Nela, Thiago escreveu: "Queremos ter mais 6. Deus, família e trabalho". No entanto, o casal não mencionou se eles realmente estão esperando por um bebê.