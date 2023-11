Thiago Nigro levanta suspeitas sobre gravidez de Maíra Cardi: "Queremos mais 6"

Com nova foto compartilhada nas redes sociais, Thiago Nigro levanta suspeitas sobre gravidez de Maíra Cardi; confira!

Nesta noite de terça-feira, 14, a internet foi tomada por rumores de uma suposta gravidez da coach Maíra Cardi. Isso porque seu marido, o empresário Thiago Nigro, atiçou a curiosidade de seus seguidores ao fazer uma publicação suspeita.

Em seus stories do Instagram, o influenciador digital, também conhecido como Primo Rico, publicou uma foto com a ex-BBB. No clique, ele a abraça por trás e coloca uma mão em sua barriga. Nela, Thiago escreveu: "Queremos ter mais 6. Deus, família e trabalho". No entanto, o casal não mencionou se eles realmente estão esperando por um bebê.

Vale lembrar que Maíra Cardi saiu das redes sociais para iniciar uma família com o seu marido. Casados desde agosto, a influenciadora digital anunciou sua saída da internet para focar em ter mais um filho, desta vez no seu casamento com o empresário. Ela já é mãe de Lucas Cardi, de seu relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia Aguiar, filha do ator Arthur Aguiar.

Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi declarou quantos filhos deseja ter em despedida da internet

Desde setembro, a coach e ex-BBB Maíra Cardi se despediu das redes sociais de vez. Ela, que tinha 9 milhões de seguidores no Instagram, tomou a decisão drástica por sua família, mas acabou se despedindo antes de deletar seus perfis da internet.

No seu discurso de adeus, ela contou o motivo de sua saída e agradeceu pelo apoio de seus seguidores. "Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz", iniciou Maíra em sua despedida.

Por fim, ela ainda revelou a quantidade de filhos que ainda quer ter com seu marido Thiago Nigro."Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", disse. Segundo ela, o afastamento será importante para afastar energias negativas de sua nova fase.