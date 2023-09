Maíra Cardi desativa sua conta pessoal no Instagram. Saiba o motivo!

A influenciadora digital Maíra Cardi decidiu desativar sua conta pessoal no Instagram; saiba o motivo da decisão!

Nesta sexta-feira, 22, a influenciadora digital Maíra Cardi desativou a sua conta no Instagram. A ex-esposa do Arthur Aguiar somava 9 milhões de seguidores na rede social quando decidiu abandoná-la de vez. A decisão foi anunciada no último dia 12 e cumprida após dez dias.

Recém-casada com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico, a coach de emagrecimento disse que iria sair da internet para focar em sua família. "Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz", iniciou Maíra em sua despedida.

A influenciadora, que é mãe de Sophia Aguiar, de 4 anos, explicou o motivo que lhe levou a decisão. "Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", confessou. Segundo ela, o afastamento será importante para afastar energias negativas de sua nova fase.

O seu perfil pessoal não pode mais ser encontrado no Instagram. No entanto, a conta de sua filha Sophia segue no ar, sendo monitorada pelos pais da criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Cardi Aguiar (@sophiacardiaguiar)

O que Arthur Aguiar tem a ver com a saída de Maíra Cardi do Instagram?

No último dia 15, o ator Arthur Aguiaranunciou que será pai pela segunda vez. Sua ex-namorada Jheny Santucci, de 23 anos, está à espera do primeiro filho do casal. Ele já é pai de Sophia, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi.

Com a notícia, alguns internautas especularam que esse poderia ser o motivo da saída de Maíra das redes sociais. Isso porque a influenciadora recentemente se casou com o empresário Thiago Nigro, abrindo a possibilidade de também começar uma nova família, assim como seu ex-marido.

"Agora a Maíra engravida. Vai ovular igual a Claudia Raia, na força da dor de cotovelo", disparou uma. "Agora dá para entender porque a Maíra está surtando dizendo que ia desativar o Instagram para ter três filhos", comentou outra. "Não dou três meses para a Maíra aparecer grávida", falou uma terceira. "Maíra desativou as redes porque quer outro filho. Já sabia que o Arthur ia ser papai, então veio com esse papinho que queria engravidar", sugeriu um.