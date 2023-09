O que Arthur Aguiar tem a ver com saída de Maíra Cardi das redes? Veja suposição e entenda!

Arthur Aguiar contou que a namorada está grávida e web reagiu mencionando Maíra Cardi, ex do ator

Separado de Maíra Cardi, Arthur Aguiar revelou que espera seu segundo filho – o primeiro com a nova namorada, Jheny Santucci. O ator já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do casamento com a life coach. A internet parou com o anúncio e a notícia repercurtiu entre os fãs.

Além de parabenizar o casal, os seguidores citaram Maíra, que desativou o Instagram para tentar engravidar do marido, o influenciador financeiro Thiago Nigro.

"Agora a Maíra engravida. Vai ovular igual a Claudia Raia, na força da dor de cotovelo", disparou uma. "Agora dá para entender porque a Maíra está surtando dizendo que ia desativar o Instagram para ter três filhos", comentou outra. "Não dou três meses para a Maíra aparecer grávida", falou uma terceira. "Maíra desativou as redes porque quer outro filho. Já sabia que o Arthur ia ser papai, então veio com esse papinho que queria engravidar", sugeriu um.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci estão grávidos (Foto: Reprodução Instagram)

"Maíra Cardi voltando para o Instagram em 3,2,1", brincou um. "Por isso a Maíra sumiu das redes", refletiu outro. "Não dou dois dias para a Maíra aparecer nas redes sociais", apostou uma. "Tá explicado o motivo da Maíra ter se casado tão rápido e fazer aquele teatro todo de que está amando do dia para a noite", observou um. "Por isso a outra vazou das redes, com certeza já sabia", avaliou uma. "Explicado porque a Maíra quer desativar o Instagram para se dedicar a ter mais três filhos", completou um.

Marido de Maíra Cardi faz post misterioso

Pouco tempo após Arthur Aguiar anunciar a gravidez da namorada, Thiago Nigro postou uma foto inédita ao lado de Maíra Cardi. Na legenda, o youtuber escreveu um recado misterioso: "De olho". Os dois oficializaram a união em segredo no fim de agosto, no interior de São Paulo. A ex-BBB segue afastada das redes sociais com o propósito de focar em uma nova fase de sua vida.