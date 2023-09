Famosos parabenizam Arthur Aguiar após ator anunciar gravidez da namorada: 'Bisnaguinha a caminho'

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci está grávida do primeiro filho do casal

Arthur Aguiar anunciou no Instagram que será pai pela segunda vez. O ator e Maíra Cardi, com quem viveu um casamento conturbado entre idas e vindas, já são pais de Sophia, de 4 anos. "Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem para poder anunciar", explicou.

Na publicação, Arthur revelou que o bebê que a namorada, Jheny Santucci, espera já está com 20 semanas. "Nosso bebê já tá com 20 semanas! A barriga já está crescendo e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… A gente tá muito feliz em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços", falou.

Arthur e Jheny apareceram juntos, pela primeira vez, em junho deste ano. Dona de um salão de beleza em São Paulo, a empresária e criadora de conteúdo, de 23 anos, é natural de Vilha Velha (ES).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Celebridades reagem e parabenizam casal

Nos comentários, famosos parabenizaram Arthur e Jheny. "Felicidades ao casal", desejou Naiara Azevedo. "Que venha com muita saúde! Deus abençoe muito vocês", acrescentou Gabi Martins. "Deus abençoe muito. Que venha com muita saúde", destacou Viih Tube. "Ah! Tava contando os dias para dar os parabéns publicamente e desejar todo o amor e saúde do mundo! Aqui a gente tá animado porque vem uma amiguinho ou amiguinho da Lua", afirmou Eliezer.

"Que da hora, irmão! Um amiguinho (a) do Dom no mesmo condominío. Haha! Que venha com muita saúde", falou Lipe Ribeiro. "Feliz por você, irmão", disparou Rodrigo Mussi. "Ah, muita saúde e alegria para vocês", derreteu-se Carla Diaz. "Venha com muita saúde e benção", declarou Viny. "Deus abençoe, irmão", completou Gui Napolitano. "Uma bisnaguinha a caminho", babou Marianna Santos. "Que lindos", reagiu Deborah Albuquerque.