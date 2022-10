Maíra Cardi e Arthur Aguiar fazem festa luxuosa para a filha, Sophia

Maíra Cardi organiza festa luxuosa para celebrar os 4 anos da filha, Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar

A coach Maíra Cardi (39) e o ator Arthur Aguiar (33) se reencontraram neste final de semana para o aniversário da filha, Sophia, que completou 4 anos nesta semana. A celebração aconteceu neste domingo, 23, poucas semanas após o ex-casal anunciar a separação.

A celebração aconteceu em uma casa de festas no interior de São Paulo e teve o tema da animação A Pequena Sereia. A decoração da mesa do bolo foi luxuosa, com direito a vários doces personalizados, painel decorativo e enfeites com os personagens do desenho.

Além disso, Maíra cuidou do cardápio da festa, que teve doces saudáveis, bolo sem glúten, sem lactose e sem açúcar. A festa teve vários brinquedos infláveis para a diversão dos convidados.

Nas redes sociais, Maíra Cardi mostrou o momento do 'Parabéns' ao lado da filha, do ex-marido e do seu filho mais velho.

