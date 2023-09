Arthur Aguiar anuncia que vai ser pai pela segunda vez: "Muito feliz"

O ator Arthur Aguiar contou aos fãs que está à espera de um filho com a namorada, Jheny Santucci

Arthur Aguiarusou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, para dividir uma boa notícia com os seguidores das redes sociais. Ele anunciou que está à espera de seu primeiro filho com a namorada, a empresária Jheny Santucci, de 23 anos.

O campeão do BBB 22, que já é pai de Sophia, de quatro anos, de seu relacionamento com a influenciadora digital Maira Cardi, revelou que a amada está com 20 semanas de gestação, e eles ainda não sabem o sexo do bebê.

"Finalmente podemos dizer, estamos grávidos! Será que vem uma mini jheny ou um mini Arthur?? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar", escreveu ele ao anunciar a novidade.

Em seguida, Arthur deu alguns detalhes da gestação. "Nosso bebê já tá com 20 semanas!! A barriga já está crescendo e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… A gente tá MUITO FELIZ em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços… Agora é contagem regressiva!!! Estamos ansiosos demais!!", completou o artista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Conheça a nova namorada de Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar revelou que está vivendo um novo relacionamento com a empresária Jheny Santucci. Os dois já tinham sido vistos juntos anteriormente, após um show do cantor Gusttavo Lima, e no Dia dos Namorados marcaram presença em um evento da NBA promovido em São Paulo. Apesar do anúncio, muitos ainda não conhecem a influenciadora.

A nova namorada de Arthur Aguiar tem cerca de 86 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, em que faz publicações como influenciadora digital e também mostra momentos de sua rotina. Além disso, ela é empresária e dona de um salão de beleza e de um estúdio de bronzeamento artificial na capital de São Paulo. Saiba mais!