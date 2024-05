Ana Maria Braga fica pasma ao ver cavalo em telhado ao vivo: 'Desespero'

Ao vivo ao ver imagens do Globocop, Ana Maria Braga fica chocada ao ver cavalo em telhado nas enchentes do Rio Grande do Sul

A apresentadora Ana Maria Braga ficou pasma nesta quarta-feira, 08, ao ver imagens ao vivo das enchentes no Rio Grande do Sul. Um dos flagras do helicóptero deixou a loira e vários telespectadores chocados: o de um cavalo no telhado.

Enquanto estava mostrando a situação do município de Canoas, a comandante foi surpreendida ao ver o animal tentando se salvar da água. Aflita ao ver o bicho em perigo, a apresentadora comentou em primeira mão, ao final do Mais Você, que ele será resgatado.

"Meu Deus... São imagens que geram muita aflição mesmo. Como que tira dali o cavalo? Que desespero! Cavalo sabe nadar, mas vai nadar para onde?", exclamou Ana Maria ao ver o estado do bairro Mathias Velho.

Após ela e os telespectadores, além dos internautas, ficarem abalados com o cavalo em cima do telhado, a apresentadora avisou que ele será salvo. "A gente passou a localização do galpão, que fica em Mathias Velhos, Canoas, bem no fundo do bairro, próximo à BR 386. Agora estamos na torcida para ver o cavalo em terra firme. Tomara que a defesa civil consiga chegar lá, e ele aguente mais um bocadinho ali, porque estamos a caminho! Obrigada!", disse ela.

Veja o vídeo do cavalo ilhado:

Pedro Scooby comove com atitude para resgatar animais

O surfista Pedro Scooby está comovendo com suas ações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após aparecer tirando várias pessoas e até animais das águas, o atleta surgiu ao lado de uma das voluntárias que está salvando diversos bichos.

Apontada com um dos nomes responsáveis e ativos na causa dos animais no local, Deise Falci postou uma foto com o ex-BBB nesta quarta-feira, 08, para atualizar que ela recebeu o apoio dele. O surfista então prometeu transporte para que ela continue resgatando os pets. Saiba mais aqui.