Papel do príncipe William na recuperação de Kate Middleton é revelado

Príncipe William assume um papel de liderança para facilitar a vida de sua esposa, Kate Middleton, enquanto ela lida contra o câncer

O príncipe William está com foco total em sua família desde que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer no início do ano. Inclusive, ele vem desempenhando um papel importante para auxiliar a esposa nesta fase de desafios.

De acordo com uma reportagem da revista People, William assumiu um papel de liderança dentro da monarquia britânica para priorizar a sua família. “Quer você seja um príncipe ou uma pessoa normal, ninguém esperaria algo assim acontecendo com seu pai e sua esposa sendo tratados contra o câncer. William está indo fundo”, disse uma fonte da publicação.

Por isso, ele colocou como prioridade em sua vida cuidar da esposa. “Para William, tudo depende do bem-estar da Kate”, disse a biógrafa Ingrid Seward. O que foi completado por uma fonte da realeza. “William está priorizando dar a ela todo o tempo que precisa para melhorar e dá apoio para as crianças”, contou o informante.

Além do câncer de Kate, o pai de William, o Rei Charles III, também foi diagnosticado com um tumor e está em tratamento. Com isso, o papel de liderança do príncipe foi intensificado. “A dupla doença colocou enorme pressão sobre William, tanto como pai quanto como herdeiro da família real. Isso trouxe desafios e ele aprendeu a lidar com calma e sem fazer drama”, afirmou uma fonte da People.

Príncipe William foi a um evento oficial há poucos dias

O príncipe William participou de uma caminhada ao ar livre para conversar com os admiradores nas ruas da Inglaterra quando deu uma atualização sobre a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Ele foi questionado por uma fã sobre como eles estão e respondeu com educação.

Uma mulher perguntou: “Você se importa se eu perguntar como estão sua esposa e seus filhos?”. E ele respondeu: “Estamos todos bem, obrigado”. Então, a mulher insistiu: “E Kate?”. Então, o príncipe deu a mesma resposta: “Estamos todos bem”.

O evento aconteceu na região nordeste da Inglaterra quando ele participou de uma parada nas ruas e também de uma premiação.

Vale lembrar que Kate Middleton está longe dos compromissos reais desde que passou por uma cirurgia em janeiro e foi diagnosticada com câncer. A princesa está em tratamento de quimioterapia e não foi mais vista desde que divulgou um vídeo para dar a notícia da doença para seus admiradores.

Na última semana, Kate e William completaram 13 anos de casamento.