Saiba como é a rotina da babá dos filhos de Kate Middleton e príncipe William

Rotina da babá da família real britânica: Maria Teresa cuida dos filhos de Kate Middleton e príncipe William desde 2014. Saiba mais sobre o trabalho dela

A família real britânica tem várias crianças e a presença da babá é fundamental para que os pais possam cumprir a agenda de compromissos e viagens com tranquilidade. Por isso, Kate Middleton e príncipe William contrataram uma pessoa de confiança para ajudá-los na criação dos três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. A babá deles é Maria Teresa Turrion Borrallo, que começou a trabalhar com eles em 2014.

Que tal saber mais sobre como é a rotina de uma babá da realeza? De acordo com o site Daily Mirror, Maria Teresa começou a trabalhar com Kate e William quando o príncipe George tinha apenas 8 meses de vida. Ela nasceu na Espanha e estudou na tradicional universidade Norland College, que é conhecida pela qualidade do ensino para cuidadores de crianças. Isso porque uma babá da realeza precisa ter várias qualidades, desde primeiros socorros até direção defensiva para casos de perigo com as crianças.

Maria Teresa sabe como proteger os príncipes e ajudá-los a desenvolver boas qualidades para se tornarem grandes personalidades na realeza. Hoje em dia, a rotina dela envolve levar as crianças para a escola, acompanhar a agenda de atividades deles, ajudá-los com a lição de casa e nos cuidados de higiene na rotina. Além disso, ela sabe costurar e é responsável por ver se as roupas e os sapatos ainda servem nas crianças, e também por cuidar da alimentação balanceada dos príncipes e princesa.

“Com as crianças na escola o dia todo, você tem que organizar a rotina escolar deles e planejar a logística dos horários das atividades extracurriculares. A organização é fundamental para que a criança tenha um café da manhã farto e para que a criança vá para a escola com o uniforme correto e os materiais certos”, informou Louenna Hood, que estudou na mesma universidade que Maria Teresa.

A babá também precisa estar atenta ao desenvolvimento psicológico das crianças. Ela pode conversar com eles sobre seus desejos e angústias para que possa ajudá-los a se desenvolverem. Além disso, ela também tem a preocupação de ajudá-los a assumirem responsabilidades em suas ações e nas atividades de suas rotinas.

Saiba quem já foi babá de Archie

Durante o documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, convidaram a ex-babá do filho mais velho, Archie, para dar um depoimento sobre a vida da família. Nos primeiros meses de vida, o menino teve Lorren Khumalo como sua babá.

Ela é natural do Zimbábue e trabalhou para o casal quando eles moravam no Frogmore Cottage. Hoje em dia, ela é enfermeira pediátrica e trabalha na UTI neonatal de uma maternidade em Westminster. Durante o seu depoimento, ela contou que Harry e Meghan são pais muito ativos na criação e no dia a dia dos filhos. Inclusive, ela relembrou quando conheceu o príncipe.

“Quando chegou à casa de campo, vi um cara alto, ruivo, andando descalço. E eu tinha comprado sapatos novos da Clarks. De repente, o que quer que eu pensasse ou sentisse sobre a formalidade deslizou por terra e eu me senti tão à vontade”, disse ela, que ainda contou o seu nervoso ao receber a ligação para o serviço.

“Recebi o telefonema e eles falaram: 'o príncipe Harry e Meghan querem ver você, querem falar sobre ser babá de Archie'. Eu disse: 'Espera, preciso me sentar'. Lembro de dirigir tão rápido que, na verdade, recebi uma multa de trânsito”, contou.