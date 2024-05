Como é trabalhar no Palácio de Buckingham? Saiba curiosidades da rotina

Reportagem internacional revela detalhes de como funciona a vida dos funcionários da família real britânica no Palácio de Buckingham

A família real britânica emprega milhares de funcionários em suas residências oficiais e o principal local de trabalho é o Palácio de Buckingham. De acordo com o jornal Daily Mail, o local funciona 24 horas por dia, e a rotina diária começa às 3h da madrugada. Saiba abaixo mais detalhes da rotina dos funcionários da realeza:

A equipe do palácio sempre possui vagas abertas para as mais diferentes áreas, desde garçons até chef de cozinha. Segundo a reportagem do Daily Mail, o salário dos funcionários é dentro da média do Reino Unido para cada cargo, mas pode ser muito bom para quem trabalha por lá para conseguir vagas melhores depois desta experiência.

Os empregados da realeza possuem alojamento dentro do palácio, principalmente os que são solteiros. E todos fazem as refeições de forma gratuita no self service do palácio. As refeições são feitas em uma única cozinha, tanto os membros da realeza quanto para os funcionários. Esta regra foi estipulada pelo príncipe Philipe alguns anos antes de sua morte, quando ele proibiu que o local tivesse cozinhas separadas. Lá, todos os funcionários recebem o café da manhã, almoço e jantar gratuitamente.

As refeições são feitas em uma grande sala no primeiro andar, com um buffet onde cada um se serve com o que quiser e sentam em mesas compartilhadas. Ao todo, a cozinha prepara 600 refeições por dia. Além disso, os funcionários podem receber convidados para um café da manhã uma vez por mês no palácio em uma sala com vista para o jardim.

Os alojamentos são separados por gêneros e ficam no último andar do palácio. Lá, os banheiros são compartilhados entre todos os quartos.

O Palácio de Buckingham funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. A porta dos funcionários e de serviço fica em uma das laterais do complexo e é por onde entram as encomendas. O leiteiro chega por volta das 3h da madrugada. Logo depois, os entregadores de frutas, verduras, carnes e outros produtos também fazem suas visitas ao local. A van do correio chega por volta das 7h, com cerca de 5 mil itens para os membros da realeza em cada viagem ao palácio.

Príncipe William cita o futuro de George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.