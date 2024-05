Príncipe William e Rei Charles III cancelam a agenda da semana

Integrantes da família real britânica, o príncipe William e o Rei Charles III tomaram uma decisão sobre os compromissos da semana. Saiba o motivo

O príncipe William e o Rei Charles III cancelaram todos os compromissos que teriam nesta semana. De acordo com a revista People, eles tomara a decisão após um movimento político no Reino Unido.

Eles devem ficar longe dos eventos públicos até que a situação política esteja ajustada. A intenção é que os eventos da família não aconteçam neste momento para não desviar as atenções da população.

Tudo começou quando o primeiro-ministro Rishi Sunak convocou uma eleição geral surpresa. Assim, a família real tem a tradição de cancelar seus eventos ou reduzir a agenda durante a época das eleições para demonstrar respeito pelo momento político. Porém, a realeza não se envolve em decisões envolvendo o governo e questões políticas.

Vale lembrar que o Rei Charles III está em meio ao seu tratamento contra o câncer. Ele foi diagnosticado em fevereiro e voltou aos deveres reais em abril, mas segue com as consultas e tratamentos. Enquanto isso, Kate Middleton também faz tratamento contra o câncer e recebe o apoio do marido, o príncipe William.

Príncipe William cita o futuro de George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.