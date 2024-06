Jojo Todynho passa perrengue para visitar ponto turístico de Paris

Jojo Todynho está curtindo uma viagem para Paris, na França, mas nem tudo são flores e a famosa mostrou um perrengue que passou nesta segunda-feira

Atualmente, Jojo Todynho está curtindo uma viagem em Paris, na França, e tem compartilhado todos os momentos em suas redes sociais. Porém, nem tudo são flores e a famosa também tem enfrentado perrengues na Cidade Luz.

Um dos pontos turísticos mais famosos da capital francesa é o Museu do Louvre, onde está o famoso quadro da Monalisa, pintado por Leonardo da Vinci. Nesta segunda-feira, 24, Jojo enfrentou problemas ao tentar visitar o local.

"Mas eu estou sofrendo uma humilhação desde ontem para poder ver a Monalisa… Nós compramos ingressos VIP e não sei mais o que, mas agora tem que ligar", disse ela em seu Instagram Stories. A famosa ainda afirmou que gostaria de ser mais privilegiada. "Agora eu estou aqui pensando: Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação. Eu queria mesmo é ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepostismo do privilégio".

Jojo contou que sua amiga precisou ir retirar os ingressos pessoalmente. "A Renata teve que ir lá no metrô para pegar o tal do ingresso. Mas é muita humilhação. Se eu chegar lá e a Monalisa não olhar na minha cara, eu vou ficar pu**! Vou perguntar qual é o problema”, brincou.

Por fim, Jojo fez questão de mostrar que deu tudo certo e ela conseguiu ver o famoso quadro, localizado no Museu do Louvre, em Paris.

Emagrecimento

A cantora Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Ela, que passou pela cirurgia bariátrica no ano passado e segue uma rotina de exercícios físicos, mostrou as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

"Continue me subestimando", escreveu Jojo na legenda da publicação. Ela compartilhou duas fotos em que aparece usando roupas de academia. Nos comentários, não faltaram elogios. "Entendo que a bariátrica ajuda muito, mas todo mérito vai para a dedicação e o esforço que a Jojo vem fazendo. Está de parabéns", disse uma fã.