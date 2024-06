Maiara choca ao surgir de maiô aberto e exibindo seu novo visual

Com o visual de morena, Maiara choca ao aparecer com roupa de banho recortada em praia; cantora esbanjou curvas fininhas e desenhadas

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção nesta sexta-feira, 28, ao colocar um maiô logo ao amanhecer para curtir uma praia em João Pessoa, na Paraíba. Com seu novo visual, a sertaneja impressionou ao surgir morena e usando um look de banho ousado.

Com as madeixas bem longas e agora escuras, a famosa se exibiu em várias selfies no espelho e na areia. Usando um maiô estampado e com recortes, a artista deixou à mostra suas curvas bem fininhas e não passou despercebida com a definição de sua barriga.

Cheia de estilo, ela arrematou o look com lenço estampado de cor vermelha e óculos escuros preto. Claro que Maiara encantou os seguidores e recebeu elogios nas publicações deslumbrantes. No feed, ela compartilhou mais registros do momento na praia. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

É bom lembrar que nesta quinta-feira, 27, Maiara chamou a atenção ao surgir morena. Até então, a dupla de Maraisa usava os fios ruivos. Nos últimos dias, a cantora chamou a atenção ao renovar o bronzeado com um maiô PP.

Confira os cliques de Maiara com maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara revela qual é seu corpo ideal

Recentemente, a cantora comentou que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

E completou: "Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”.