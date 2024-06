Jojo Todynho surpreende com novas fotos de antes e depois de emagrecimento

A cantora Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 18, ao comparar novas fotos de antes e depois do seu corpo

A cantora Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 18, ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Ela, que passou pela cirurgia bariátrica em agosto do ano passado e segue uma rotina de exercícios físicos, mostrou as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

"Continue me subestimando", escreveu Jojo na legenda da publicação. Ela compartilhou duas fotos em que aparece usando roupas de academia. Nos comentários, não faltaram elogios. "Entendo que a bariátrica ajuda muito, mas todo mérito vai para a dedicação e o esforço que a Jojo vem fazendo. Está de parabéns", disse uma. "Muito orgulhoso de você", elogiou o personal trainer da apresentadora.

Jojo Todynho (Foto: Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho revela qual cirurgia plástica vai realizar

Recentemente, Jojo Todynho contou que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Após a bariátrica, ela emagreceu mais de 50 kg e pretende definir suas curvas com procedimentos estéticos. Nos stories do Instagram, ela disse que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios.

"Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou ela.

Em seguida, Jojo mudou de assunto e compartilhou com os internautas que já comprou as roupas que pretende usar nas comemorações do Natal e do Ano Novo. "Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto”, afirmou ela.