Jojo Todynho comemora conquista na faculdade: "Acabei de ver minhas notas"

Jojo Todynho um vídeo no Instagram celebrando suas notas no curso de Direito e incentivando os fãs a manterem o foco em seus objetivos

Na manhã desta segunda-feira, 17, Jojo Todynho compartilhou em sua rede social uma reflexão com seus mais de 30 milhões de seguidores. A influenciadora de 27 anos publicou um vídeo no Instagram celebrando suas notas no curso de Direito e incentivando os fãs a manterem o foco em seus objetivos.

"Achei que não fosse passar nem do primeiro período e acabei de ver minhas notas agora: rumo ao quarto período. É isso que tenho a dizer pra vocês. Não se subestimem! Não subestime a sua capacidade e pare de dar ouvido às pessoas. Elas não mudaram nem a vida delas. Vocês acham que elas querem que você mude a sua? Vocês acham que elas realmente estão felizes com o seu crescimento?".

"São poucos e dá até pra contar no dedo. Mas até esses que a gente conta no dedo tem que ter um pezinho atrás. Sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas com quem se comporta como chacota. Porque elas invalidam a capacidade daquela pessoa. Mas quando elas vêem que, além de ser água, elas estão lidando com outras águias, é o problema. Nem todo mundo está preparado para bater de frente com quem tem tal capacidade", refletiu Jojo.

Veja a reflexão de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho posta foto de biquíni

Na última sexta-feira, 14, a artista aproveitou um tempo de descanso para se refrescar na piscina e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a campeã de A Fazenda 12 apareceu usando um biquíni rosa com detalhes roxos, exibindo suas curvas. Jojo também compartilhou uma foto à beira da piscina. Na legenda da publicação, ela brincou com a música Aquariano Nato, de MC Saci: "AQUARIANA com ÁRIES".