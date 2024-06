Em piscina, Jojo Todynho coloca corpão para jogo e recebe elogios: "Deusa"

Curtindo um dia livre para se refrescar na piscina, Jojo Todynho coloca corpão para jogo de biquíni e recebe elogios de seus fãs; confira!

Após emagrecer mais de 50kg, a cantora Jojo Todynho tem se empoderado cada vez mais com seu corpão. Nesta sexta-feira, 14, a artista aproveitou um tempo de descanso para se refrescar na piscina e aproveitou para atualizar suas redes sociais com fotos de tirar o fôlego.

Em seu perfil oficial do Instagram, a campeã de A Fazenda 12 apareceu com um biquíni rosa com detalhes em roxo e deixou suas curvas à mostra para a câmera. Jojo ainda mostrou uma foto na beira da piscina, onde colocou seu bumbum impecável para jogo.

Na legenda da publicação, ela brincou com a música Aquariano Nato, de MC Saci: "AQUARIANA com ÁRIES". Seus seguidores logo rasgaram elogios para a beldade nos comentários. "Sempre maravilhosa!", disparou um fã. "Sou louco por essa deusa grega", confessou outro. "Gostosona", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela qual cirurgia plástica vai realizar

Após grandes resultados de sua cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho já está planejando seu próximo passo em relação aos cuidados com seu corpo e a estética. Recentemente, ela contou que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Nos últimos meses, ela emagreceu mais de 50 kg e agora pretende definir suas curvas com procedimentos estéticos.

Nos stories do Instagram, a musa contou que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios. "Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou ela.

Além disso, Jojo mudou de assunto e comentou que já comprou as roupas que vai suar no Natal e no Ano Novo. "Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto”, afirmou.