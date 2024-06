Lucas Lima passa sufoco ao receber diagnóstico incomum na Dinamarca: ‘Verme’

Lucas Lima revela dificuldades para encontrar tratamento após receber diagnóstico inusitado durante viagem com amigos na Dinamarca

Na última quinta-feira, 27, Lucas Lima usou as redes sociais para revelar as dificuldades que enfrentou após receber um diagnóstico inusitado durante uma viagem com amigos na Dinamarca. Isso porque o cantor foi diagnosticado com um parasita incomum no país e teve que lidar com alguns desafios para conseguir o tratamento.

Através dos stories do Instagram, Lucas contou que estava com uma coceira na pele e, por isso, entrou em contato com uma amiga dermatologista para descobrir o que estava acontecendo. Foi então que ele recebeu o diagnóstico de bicho geográfico, um parasita que se hospeda na pele e pode causar sérias complicações caso não seja tratado.

Durante o relato, o ex-marido da cantora Sandy contou que sua amiga receitou um remédio para combater o parasita. Acontece que ele não conseguiu encontrar o medicamento nas farmácias dinamarquesas: “Tento descolar na viagem e o povo dinamarquês não está acostumado com bicho geográfico que pega na praia”, disse.

“O bicho dá role na pele, entra na corrente sanguínea e vai para o pulmão ferrar a tua vida. Mandaram procurar um médico lá. Acho o médico. Ele atendia pelo celular. Eu disse que a minha amiga médica já havia me diagnosticado. Ele disse que nunca havia tratado disso. Pesquisou e mandou eu tomar ivermectina”, contou.

“E é isso. A partir de amanhã esse verme está f*****”, o cantor brincou depois do sufoco que passou para conseguir o tratamento no país estrangeiro. Vale lembrar que ele viajou ao lado de alguns amigos para participar de uma feira anual de café. Inclusive, ele apareceu curtindo com seus colegas enquanto o evento não começa:

Lucas Lima curte viagem na Dinamarca - Reprodução/Instagram

Lucas Lima lamenta furto após viagem:

O perrengue na Dinamarca não foi o único! Lucas Lima fez um desabafo nas redes sociais após ficar sem sua garrafinha d'água, que tinha um significado especial. O músico, que retornou de uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro na última terça-feira, 25, descobriu o furto ao chegar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

A garrafa, uma lembrança personalizada do musical Once, no qual ele atuou, foi subtraída, e ele não escondeu sua indignação diante da situação: "Vocês vão descobrir comigo uma coisa agora. Ontem, estava com pressa e deixei a minha garrafinha d'água de Once em cima do carro. Acabei de chegar nele e não está mais", relatou o artista.