Lucas Lima lamenta furto após viagem: "Não estou conseguindo superar"

O cantor Lucas Lima voltou de uma viagem a trabalho e, ao chegar ao aeroporto de Campinas, notou que tinham levado sua garrafa personalizada

O cantor Lucas Lima fez um desabafo nas redes sociais após ficar sem sua garrafinha d'água. O músico, que retornou de uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro na última terça-feira, 25, descobriu o furto ao chegar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. A garrafa, uma lembrança personalizada do musical Once, no qual ele atuou, foi subtraída, e ele não escondeu sua indignação diante da situação.

"Vocês vão descobrir comigo uma coisa agora. Ontem, estava com pressa e deixei a minha garrafinha d'água de Once em cima do carro. Acabei de chegar nele e não está mais", relatou o artista. "Não estou conseguindo superar. O erro é meu, esqueci a garrafa, deixei ela em cima do carro na correria. Sim, a culpa é minha, mas quem rouba uma garrafa d'água. O que é isso?", completou o ex-marido de Sandy.

Lucas Lima rebate críticas

Recentemente, o músico Lucas Lima usou as redes sociais para falar sobre os comentários negativos envolvendo o nome de sua ex-mulher, a cantora Sandy. Ele viu pessoas comparando a sua personalidade antes e depois da separação e fez questão de rebater com um texto nas redes sociais.

"É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… E agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas".