Lucas Lima reage ao ver críticas sobre Sandy: ‘Fico bastante ofendido’

Lucas Lima entrega como se sente ao ver comentários negativos sobre a ex-mulher, Sandy, após a separação deles

O cantor e músico Lucas Lima esteve no São João da Thay, no Maranhão, e foi questionado sobre como se sente ao ver os comentários negativos sobre sua ex-mulher, a cantora Sandy. O assunto veio à tona após ele reagir a um ataque de um internauta sobre a separação deles há poucos dias.

Então, Lucas confessou que fica incomodado e até ofendido ao ver as pessoas criticando sua ex-mulher. Isso porque ela é uma das pessoas mais importantes na vida dele.

"As pessoas procuram ter algum antes e depois, procuram ter um antagonismo, um ‘é por causa disso, é por causa daquilo’… Me incomoda profundamente, ainda mais quando usam isso para atacar ela. Ela foi a pessoa que mais me empurrou para a frente na minha vida para que eu fosse uma pessoa melhor, só me alimentou. Então eu fico bastante ofendido com isso, mas não tem muito o que fazer. Está fora do nosso controle. As pessoas podem fazer a fantasia que elas quiserem”, declarou ele, segundo o site Metrópoles.

Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Juntos, eles tiveram um filho, Theo. Depois do término, os dois continuam convivendo em paz e são vistos nos mesmo lugares com frequência. Inclusive, eles também trocam comentários nas redes sociais sempre que fazem novos posts.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

O primeiro Dia dos Namorados de Lucas Lima após a separação

O cantor e músico Lucas Lima falou sobre a sua vida amorosa ao vivo no programa Encontro, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 29. A apresentadora Patricia Poeta quis saber sobre como será o Dia dos Namorados dele e o artista afirmou que está solteiro.

Inclusive, este será o primeiro Dia dos Namorados dele depois de se separar da cantora Sandy. Os dois anunciaram a separação em setembro de 2023 e seguem solteiros. Por isso, Lucas contou sobre como será a data em sua vida.

"O coração está muito ocupado com muito trabalho. É estranho o primeiro dia dos namorados solteiro, é tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando como uns malucos, tentando se ajeitar, mas está tudo bem e tranquilo. Sem grandes traumas por enquanto”, afirmou ele.