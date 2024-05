Lucas Lima conta sobre primeiro dia dos namorados após se separar

Separado de Sandy há alguns meses, Lucas Lima é questionado ao vivo sobre vida amorosa e dá resposta sincera: 'É estranho'

O cantor e músico Lucas Lima falou sobre a sua vida amorosa ao vivo no programa Encontro, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 29. A apresentadora Patricia Poeta quis saber sobre como será o Dia dos Namorados dele e o artista afirmou que está solteiro.

Inclusive, este será o primeiro Dia dos Namorados dele depois de se separar da cantora Sandy. Os dois anunciaram a separação em setembro de 2023 e seguem solteiros. Por isso, Lucas contou sobre como será a data em sua vida.

"O coração está muito ocupado com muito trabalho. É estranho o primeiro dia dos namorados solteiro, é tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando como uns malucos, tentando se ajeitar, mas está tudo bem e tranquilo. Sem grandes traumas por enquanto”, afirmou ele.

Sandy e Lucas ficaram juntos por cerca de 24 anos, sendo 15 deles casados.

Lucas Lima fez homenagem para Sandy no Dia das Mães

Neste domingo, 12, Lucas Lima surpreendeu ao celebrar seu primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem emocionante. Em suas redes sociais, o músico compartilhou uma foto rara de seu filho, Theo, de nove anos, como uma forma de agradecer a ex-mulher por ser uma mãe exemplar para o menino.

Através do feed, Lucas compartilhou uma foto em que a cantora surge abraçada com seu herdeiro de costas durante um momento em família. No registro, não é possível ver o rosto do pequeno, já que os pais preservam a identidade dele e nunca exibiram seu rosto. No entanto, é possível notar que ele já está crescido e aparece quase do tamanho da mãe.

Na sequência, Lucas também acrescentou uma foto com sua mãe, Lorena, e na legenda homenageou os dois exemplos de maternidade em sua vida: “Eu tenho sorte de ter as melhores referências de “mãe” que eu poderia ter”, iniciou o músico, que viveu um relacionamento entre idas e vindas com a cantora por 24 anos, sendo 15 deles casados.

“Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido a minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho. Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também”, ele completou.

Por fim, Lucas fez uma piadinha para concluir a homenagem: “Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia para todas as mães. E leva um casaco!”, disse o músico, que recebeu um agradecimento da ex-mulher nos comentários: “Que coisa linda… nosso bem maior merece o melhor de nós. Vou sempre tentar. Obrigada, viu?”, disse Sandy.