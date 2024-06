Solteiro, Lucas Lima rebate crítica de internauta sobre festa: "Quanta besteira"

Curtindo sua vida de solteiro após divórcio de Sandy, Lucas Lima rebate crítica de internauta após curtir festa com famosos; confira!

Após o término de seu casamento com Sandy, o músico Lucas Lima está aproveitando ao máximo sua vida de solteiro. Nos últimos dias, o famoso marcou presença no São João da Thay, evento de Thaynara OG no Maranhão, onde curtiu dias incríveis com outras celebridades.

Alguns internautas também notaram o quanto Lucas também está saindo mais de casa após o divórcio. Na web, um deles citou o fato da filha de Xororó querer ser mais discreta e sempre se privar de eventos com alta exposição ao público. Após o fim do casamento, seu ex-marido estaria aproveitando para fazer coisas que não fazia antes.

"O ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay, eu fico pensando quantas chances esse moço perdeu de ser apenas uma mini celebridade normal, aproveitar uma boca livre, uma festa, uma bobagem, apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar", disse o internauta.

Lucas Lima logo saiu em defesa da mãe de seus filhos e rebateu o comentário na web. "Que baita besteira tu escreveu", disse o músico, que tomou o lado de Sandy. Vale lembrar que o término entre os dois foi amigável e ambos continuam convivendo normalmente como família.

Lucas Lima chama atenção com postura em festa e ganha recado de Sandy

Na última terça-feira, 4, Lucas Lima usou as redes sociais para mostrar que estava curtindo uma festa ao lado de influenciadores digitais e celebridades, o São João da Thay, organizado por Thaynara OG, no Maranhão. Contudo, sua postura durante o evento chamou bastante atenção e gerou comentários, incluindo um recado de sua ex-mulher, Sandy

Através de seu perfil no Instagram, Lucas surpreendeu ao revelar que aceitou o convite da apresentadora para marcar presença no evento, que reúne diversas celebridades para dois dias seguidos de muita festa. Chegando antecipadamente para o 'esquenta', o músico já participou de algumas celebrações e atividades culturais no estado.

Por isso, Lucas compartilhou um vídeo curtindo uma das noitadas ao lado da influenciadora digital Samanta Alves, de um jeito bem diferente e inusitado: participando de uma 'corrida do Naruto'. "O São João da Thay começou super de buenas", o músico brincou ao comentar sua chegada no evento, que é bastante popular nas redes sociais.

Nos comentários, os seguidores repercutiram a postura do artista, e até sua ex-mulher surpreendeu ao brincar com seu comportamento: 'Hahahahaha... uma vez besta, sempre besta!', escreveu Sandy. Vale lembrar que a cantora anunciou a separação do músico em setembro do ano passado, após 24 anos de união, sendo 15 deles casados.