Lucas Lima chama atenção com postura em festa e ganha recado de Sandy: ‘Besta’

Lucas Lima recebe comentários sobre sua postura em noitada com influenciadores digitais, incluindo um recado da ex-mulher, Sandy

Na terça-feira, 4, Lucas Lima usou as redes sociais para mostrar que estava curtindo uma festa ao lado de influenciadores digitais e celebridades, o São João da Thay, organizado por Thaynara OG, no Maranhão. Contudo, sua postura durante o evento chamou bastante atenção e gerou comentários, incluindo um recado de sua ex-mulher, Sandy

Através de seu perfil no Instagram, Lucas surpreendeu ao revelar que aceitou o convite da apresentadora para marcar presença no evento, que reúne diversas celebridades para dois dias seguidos de muita festa. Chegando antecipadamente para o 'esquenta', o músico já participou de algumas celebrações e atividades culturais no estado.

Por isso, Lucas compartilhou um vídeo curtindo uma das noitadas ao lado da influenciadora digital Samanta Alves, de um jeito bem diferente e inusitado: participando de uma 'corrida do Naruto'. "O São João da Thay começou super de buenas", o músico brincou ao comentar sua chegada no evento, que é bastante popular nas redes sociais.

Nos comentários, os seguidores repercutiram a postura do artista, e até sua ex-mulher surpreendeu ao brincar com seu comportamento: 'Hahahahaha... uma vez besta, sempre besta!', escreveu Sandy. Vale lembrar que a cantora anunciou a separação do músico em setembro do ano passado, após 24 anos de união, sendo 15 deles casados.

Em seguida, outros seguidores também observaram que o músico parece estar mais 'solto' desde o divórcio com a artista: “Amando essa versão solta do Lucão”, disse uma fã. “Lucas agora vive”, escreveu outro. “Gente ele sempre foi assim!!!”, opinou outra. “Lucas está na vibe ‘estou solteiro e vou curtir”, disse mais uma. “Está mais leve”, escreveu uma fã.

Vale lembrar que, apesar da separação, Sandy e Lucas mantêm uma relação amigável. Eles costumam trocar mensagens nas redes sociais e até comparecem juntos a eventos da família. Pais do pequeno Theo, de nove anos, eles também mantêm os laços em prol do bem-estar do único herdeiro, que fica longe dos holofotes.

“Não teve briga, mágoa, trauma, a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição”, disseram ao anunciar a separação nas redes sociais.

