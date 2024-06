Sasha Meneghel revela que Xuxa foi inspiração para sua marca

Sasha ainda abriu o jogo e revelou que esperou dois anos antes de se lançar no mercado; ela também contou como usou a mãe como referência

O desfile de lançamento da grife criada por Sasha Meneghel, a Mondepars, segue sendo assunto. Ela, que é a próxima convidada do Ambulatório da Moda, que vai ao ar nesta quarta, dia 19, Sasha conversou com Gabb e, entre outros assuntos, revelou os bastidores do lançamento da primeira coleção de sua marca e revelou sua principal inspiração, sua mãe.

“Eu me cobrei muito antes de começar essa marca. Foi só depois de me sentir pronta, de fato. Eu não queria só colocar alguma coisa no mundo por colocar. Eu quis me formar primeiro, quis estagiar e acho que esse aprendizado nunca termina. Então, por conta disso, acho que eu esperei esses dois anos”,disse ela no papo.

“Eu sou muito lúdica, né? Muito sonhadora. Então, quando eu crio, começo a imaginar quem é minha mulher? O que que ela faz? O que que ela come? Para onde ela gosta de viajar? O que que ela gosta de fazer? Crio uma história na minha cabeça e assim vou desenvolvendo peças”, continuou a filha única da Xuxa.

Fotos: Henrique Tarricone

No papo com Gabb, ela também fala sobre como está sendo sua rotina de trabalho e como sua mãe, Xuxa, foi inspiração para as peças: “Eu praticamente moro no meu atelier hoje. Eu provo muita coisa em mim, provo muita coisa no João. Quem estiver no escritório vai estar provando roupa se a gente precisar”, brinca.

Sasha revelou também que teve algumas peças usadas pela mãe, em especial nos anos 1980, como inspiração para sua coleção: “As referências que eu pego dela são aqueles shortinhos micros, as ombreiras grandes, aquelas golas de padre. Inclusive a gente tem um vestido que foi muito inspirado no look dela. Eu também gosto muito de olhar pra história da moda, olhar um livro e pegar silhuetas diferentes”, completa.

O programa também conta com a participação da empresária Marina Morena, da influenciadora Luiza Brasil e do designer Airon Martin, que avaliaram o que merece o selo 'Movie Star' e o que é 'Horroroso'. O Ambulatório da Moda é uma produção da Chango e será exibido no YouTube da Chango TV.

