Saiba valor do vestido Lívia Andrade no leilão de Neymar Jr.

Em entrevista à CARAS Brasil, José Vitor Zerbinato, estilista de Lívia Andrade, deu detalhes do look escolhido para o leilão de Neymar Jr.

Lívia Andrade (40) foi uma das celebridades que chamou atenção com o look escolhido para o leilão beneficente de Neymar Jr. (32). Para o evento, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 3, em São Paulo, a apresentadora escolheu uma peça ousada.

O vestido escolhido pela apresentadora deixava bastante pele à mostra, contando com um cinto cintilante que unia as partes preta e branca do look. Além disso, ele também contava com um grande laço roxo, que se estendia como uma cauda.

A peça foi feita pelo estilista José Vitor Zerbinato, fundador da grife Vitor Zerbinato. Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista revelou que a peça vale R$ 11 mil. "Lívia sempre quer peças diferenciadas e sensuais", afirma o profissional.

Leia também: Famosos marcam presença em leilão beneficente de Neymar Jr

"Ele [o vestido] faz parte da coleção inverno 24 que apresentei no último desfile em Paris, durante o Paris Fashion Week", acrescenta Zerbinato sobre o look da apresentadora. "E ela amou. Estava super ansiosa para uma oportunidade de usá-lo."

Além de Lívia Andrade, outras celebridades também estiveram presentes no leilão beneficente do jogador de futebol que, recentemente, se envolveu em uma polêmica com a atriz Luana Piovani (47) em relação a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Privatização das Praias.

Nomes como Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Bruna Biancardi, Silvia Abravanel, Adriane Galisteu e Carlinhos Maia passaram pelo tapete vermelho. Além disso, a mãe do atleta, Nadine Gonçalves, e sua irmã, Rafaella Santos, também marcaram presença.

VEJA O LOOK COMPLETO DE LÍVIA ANDRADE PARA O LEILÃO DE NEYMAR JR.

Lívia Andrade no leilão do Instituto Neymar Jr. | Foto: Reprodução/AgNews

Realizado no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, região nobre de São Paulo, o leilão beneficente do atleta arrecadou R$ 21 milhões em doações. O valor foi revelado em uma publicação feita nas redes sociais do Instituto do jogador.

"Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$21 Milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!", diz a nota.

CONFIRA MAIS FOTOS DO LOOK DE LÍVIA ANDRADE PARA O LEILÃO DE NEYMAR JR.: