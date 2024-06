Angélica mostra pinta em look ousado para festa junina da filha na escola

Para a festa junina da filha Eva Huck na escola, apresentadora Angélica mostra pinta ao levantar a saia florida de look estiloso; veja

A apresentadora Angélica mostrou o look que escolheu para ir à festa junina da filha mais nova, Eva Huck, na escola. Neste sábado, 22, a famosa postou fotos da produção estilosa para o evento e chamou a atenção ao exibir sua conhecida pinta na coxa.

De saia florida, a esposa de Luciano Huck levantou a roupa e revelou sua marca. Além da peça esvoaçante, a loira arrematou a combinação com regata branca, cinto preto com fivela dourada, botas de estilo cowboy e flor na cabeça.

"Dia de festa junina na escola da pequena. Todo mundo entra na onda, não é?!", disse Angélica ao aparecer sem maquiagem e fazendo várias poses para exibir o look junino bem descontraído.

Ainda nos últimos dias, a famosa se emocionou com um espetáculo de Eva Huck. A loira então postou os registros de sua caçulinha se apresentando no palco. Além dela, Angélica e Luciano Huck são pais de Joaquim, de 19 anos, e Benício, de 16.

Veja o look junino de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck

Recentemente, Angélica fez revelações sobre sua intimidade em uma entrevista à Ela, do Jornal O Globo. Na conversa, a apresentadora falou sobre a possibilidade de viver um relacionamento aberto com Luciano Huck. Além disso, ela surpreendeu ao contar sobre o uso de brinquedinhos com o marido e muito mais.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", opinou sobre o assunto.