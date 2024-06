Mãe de Neymar Jr esbanja elegância em leilão beneficente do filho

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, esbanja elegância com vestido chiquérrimo em leilão beneficente organizado pelo instituto do filho; confira!

Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Jr, marcou presença no Leilão Beneficente organizado pelo instituto do filho. O evento acontece nesta segunda-feira, 3, em São Paulo para arrecadar fundos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Para a ocasião, Nadine apostou em um look simples, mas chiquérrima, e esbanjou elegância para as câmeras. Ela usou um vestido preto de mangas longas justinho ao corpo, com detalhes em pedraria em sua gola alta e na barra das mangas.

Além de Nadine, outros membros da família de Neymar Jr estiveram presentes no evento. Sua irmã, Rafaella Santos, também apareceu no leilão com um vestido prateado e plumas na fenda de sua perna. Já Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi, também esteve no evento com um lindo vestido branco, sendo que sua mamãe usou um belíssimo vestido vermelho.

Saiba quais itens serão leiloados no evento de Neymar

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr vai leiloar 24 lotes, que incluem a camisa do último jogo de Pelé e um relógio oferecido por Faustão. As informações são do UOL.

Item 1: Uma camisa usada por Pelé no seu último jogo, assinada pelo próprio ex-jogador.

Item 2: Uma viagem de oito dias para os Emirados Árabes Unidos e Ilhas Maldivas, para duas pessoas.

Item 3: Um camarote exclusivo para o show de Eric Clapton, no Allianz Parque, para 12 pessoas.

Item 4: Uma camisa da seleção brasileira autografada por todos os jogadores da partida contra o Paraguai em outubro de 2022.

Item 5: Quatro noites em uma casa em Orlando, com acesso exclusivo aos bastidores do parque Magic Kingdom e um cruzeiro na Disney.

Item 6: Uma experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares, incluindo ingressos para o US Open para duas pessoas.

Item 7: Uma experiência com o time do Flamengo e um churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira, para duas pessoas.

Item 8: Uma partida de poker com Neymar, para duas pessoas.

Item 9: Desfile das campeãs em um camarote e hospedagem no Fairmont Rio de Janeiro para quatro pessoas.

Item 10: Uma viagem de luxo para a Europa, visitando Londres, Capri e Mallorca, incluindo oito noites de hospedagem para duas pessoas.

Item 11: Uma experiência exclusiva com Charles do Bronxs e UFC.

Item 12: Um dia especial no haras do cantor Eduardo Costa para quatro pessoas.

Item 13: Uma camisa oficial do PSG autografada por Neymar, Messi e Mbappé.

Item 14: Uma camisa do Barcelona autografada por Neymar, Messi e Suárez.

Item 15: Uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, na casa do jogador.

Item 16: Uma campanha publicitária com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Toddynho, com duração de seis meses.

Item 17: Um cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos para duas pessoas.

Item 18: Uma palestra com Thiago Nigro e o "Touro de Ouro" de Pablo Spyer.

Item 19: Um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades, oferecido por Faustão.

Item 20: Uma experiência no kartódromo de Neymar em Mangaratiba-RJ, com transporte de helicóptero para duas pessoas.

Item 21: Uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas.

Item 22: Uma camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo Fenômeno e Neymar.

Item 23: Um passeio por Riad, incluindo assistir a um jogo do Al-Hilal no camarote de Neymar e um encontro com o jogador, para duas pessoas.

Item 24: Uma surpresa oferecida por Neymar.