Com look estiloso, filha de Neymar e Bruna Biancardi rouba a cena em evento

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, surgiu usando um look estiloso na 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr

Na noite desta segunda-feira, 3, acontece a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, roubou a cena ao surgir com um look fashion.

Para o evento, a bebê, que fará oito meses no próximo dia 6, surgiu usando um lindo vestido branco, uma tiara na cabeça e um sapatinho. Bruna também chamou a atenção com seu look deslumbrante. A influenciadora digital optou por um vestido vermelho, bem justo, para prestigiar o pai de sua filha.

O leilão organizado por Neymar também reuniu vários famosos como Tiago Leifert, Silvia Abravanel, João Guilherme Silva, Roberto Justus e a esposa, Ana Paula Siebert, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, o ex-jogador Denilson, entre outros.

Neymar Jr esbanja fofura ao brincar com Mavie e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr encantou seus seguidores nas redes sociais com novo vídeo de sua filha caçula, Mavie, de 7 meses. O craque mostrou seu lado paizão em se divertir com sua pequena e a mãe da menina, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta publicou um vídeo de sua ex-namorada, que segurava a filha do ex-casal no colo. Em seguida, ele apareceu fazendo gracinha para a bebê, que caiu na gargalhada com as brincadeiras do pai.

Vale lembrar que apesar de estarem separados desde 2023, Neymar Jr e Bruna Biancardi andam sendo vistos juntos direto nos últimos tempos. Recentemente, os dois levantaram rumores de uma possível reconciliação após a influenciadora ir passar um tempo com o jogador na Arábia Saudita, onde ele atua no time Al-Hilal. Confira!