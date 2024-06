De itens raros a experiências com famosos: Veja lotes do leilão de Neymar

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr acontece nesta segunda-feira, 03, em São Paulo. Saiba detalhes

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr acontece nesta segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. O evento, que está em sua quarta edição, vai leiloar 24 lotes, que incluem a camisa do último jogo de Pelé e um relógio oferecido por Faustão.

Veja o que será leiloado:

Item 1: Uma camisa usada por Pelé no seu último jogo, assinada pelo próprio ex-jogador.

Item 2: Uma viagem de oito dias para os Emirados Árabes Unidos e Ilhas Maldivas, para duas pessoas.

Item 3: Um camarote exclusivo para o show de Eric Clapton, no Allianz Parque, para 12 pessoas.

Item 4: Uma camisa da seleção brasileira autografada por todos os jogadores da partida contra o Paraguai em outubro de 2022.

Item 5: Quatro noites em uma casa em Orlando, com acesso exclusivo aos bastidores do parque Magic Kingdom e um cruzeiro na Disney.

Item 6: Uma experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares, incluindo ingressos para o US Open para duas pessoas.

Item 7: Uma experiência com o time do Flamengo e um churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira, para duas pessoas.

Item 8: Uma partida de poker com Neymar, para duas pessoas.

Item 9: Desfile das campeãs em um camarote e hospedagem no Fairmont Rio de Janeiro para quatro pessoas.

Item 10: Uma viagem de luxo para a Europa, visitando Londres, Capri e Mallorca, incluindo oito noites de hospedagem para duas pessoas.

Item 11: Uma experiência exclusiva com Charles do Bronxs e UFC.

Item 12: Um dia especial no haras do cantor Eduardo Costa para quatro pessoas.

Item 13: Uma camisa oficial do PSG autografada por Neymar, Messi e Mbappé.

Item 14: Uma camisa do Barcelona autografada por Neymar, Messi e Suárez.

Item 15: Uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, na casa do jogador.

Item 16: Uma campanha publicitária com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Toddynho, com duração de seis meses.

Item 17: Um cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos para duas pessoas.

Item 18: Uma palestra com Thiago Nigro e o "Touro de Ouro" de Pablo Spyer.

Item 19: Um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades, oferecido por Faustão.

Item 20: Uma experiência no kartódromo de Neymar em Mangaratiba-RJ, com transporte de helicóptero para duas pessoas.

Item 21: Uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas.

Item 22: Uma camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo Fenômeno e Neymar.

Item 23: Um passeio por Riad, incluindo assistir a um jogo do Al-Hilal no camarote de Neymar e um encontro com o jogador, para duas pessoas.

Item 24: Uma surpresa oferecida por Neymar. As informações são do UOL.

Em 2023, Neymar conseguiu angariar mais de R$ 10 milhões com o leilão. Na primeira edição, em 2017, foram arrecadados R$ 2,5 milhões; e na segunda, que ocorreu no ano seguinte, cerca de R$ 3,9 milhões foram recebidos. O dinheiro é destinado para as atividades do Instituto Projeto Neymar Jr., que tem como foco promover a inclusão social de crianças e jovens.