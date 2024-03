Mãe de Neymar Jr aparece com decote profundo em festa

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves aparece com look poderoso na festa de aniversário da filha e exibe toda a sua beleza

Mãe de Neymar Jr, a socialite Nadine Gonçalves aproveitou a festa de aniversário de sua filha, Rafaella Santos, com um look poderoso. Neste sábado, 23, ela mostrou o modelito que escolheu para o evento e chamou a atenção.

A estrela usou um vestido longo bege com decote profundo. “Gratidão! Níver da minha menina”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Arrasou”, declarou um seguidor. “Muito gata”, escreveu outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Look de Mavie na festa da tia

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, apareceu com um look sofisticado na festa de aniversário de sua tia Rafaella Santos. A menina apareceu em um vídeo da celebração compartilhado pela influencer nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no último final de semana em São Paulo e contou com a presença de Mavie com seu pai. Nas imagens, ela apareceu no colo do pai coruja enquanto exibia seu look caríssimo.

A menina usou um vestido da grife britânica Burberry. O modelito é avaliado em R$ 2,2 mil e conta a tradicional estampa xadrez da marca. Para completar o visual, a bebê usou camiseta, laço e sapato brancos.