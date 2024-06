Vanessa Giácomo faz rara aparição com o filho mais velho e a filha

Muito discreta, Vanessa Giácomo faz rara aparição com dois de seus três filhos e chama a atenção em shopping do Rio de Janeiro; veja

A atriz Vanessa Giácomo foi flagrada em um passeio com dois de seus três filhos em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muito discreta com sua vida pessoal, a famosa não exibe seus herdeiros e chamou a atenção com a rara aparição neste sábado, 22.

Ao lado da caçula, Maria Dioguardi, do casamento atual com Mario Dioguardi, e do filho mais velho, Raul Oliveira, de 16 anos, do relacionamento vivido com o ator Daniel Oliveira, de 2009 a 2012, a artista surgiu cheia de estilo para curtir um cineminha com a dupla.

Com um look preto, Vanessa Giácomo esbanjou beleza e muita simpatia ao sorrir ao ver que estava sendo fotografada pelo paparazzo. Vale lembrar que além dos dois que estavam com ela, a atriz também é mãe de Moisés, de 14 anos, também fruto do casamento com Daniel Oliveira.

No último mês, ela celebrou o aniversário do herdeiro do meio. Em janeiro deste ano, a famosa fez uma grande festa de aniversário para comemorar com os nove anos de sua caçula no Parque da Mônica.

Veja as fotos de Vanessa Giácomo com os filhos:

Fotos: Edson Douglas/AgNews

Marido de Vanessa Giácomo surge em fotos raras com a atriz e jornalista global

Discreta com sua vida pessoal, a atriz Vanessa Giácomo não compartilha foto do rosto de seus filhos e nem retratos com o esposo. Recentemente, a artista surpreendeu ao publicar cliques com o marido, Giuseppe Dioguardi, e também com a apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, que também surgiu com seu namorado, Pedro Correa.

Nos registros publicados pela global, que estava no ar em Travessia, ela apareceu sorridente ao lado da jornalista mostrando ser bem amigas. As famosas e seus amados surgiram curtindo um jantar com vinho em um restaurante do Rio de Janeiro.

"Porque amamos esse casal @appaaraujo@pedrofcorrea e é sempre uma alegria esse encontro! Óculos do Peppe compartilhado", contou Vanessa Giácomo na legenda da publicação.

Nos comentários, a apresentadora global escreveu provando que são bem íntimas: "Sempre juntos e salvos pelo óculos do Peppe. Amo vocês". Veja as fotos do encontro aqui.