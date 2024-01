Vanessa Giácomo comemora aniversário da filha com festão

A atriz Vanessa Giácomo comemorou o aniversário de nove anos da filha caçula, Maria, com um festão e mostrou os detalhes na web

Vanessa Giácomo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para mostrar as fotos da festa de aniversário de sua filha caçula, Maria. A menina, fruto de seu relacionamento com Giuseppe Dioguardi, completou nove anos e ganhou um festão com o tema 'Turma da Mônica'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram da atriz, a aniversariante aparece se divertindo com os amigos em um espaço com piscina de bolinhas e muitos outros brinquedos. Para a festa, Maria surgiu usando um vestido claro, de uma manga só.

Ao compartilhar as imagens, a artista, que está de férias da TV desde o fim da novela Travessia, da Globo, em que interpretou a personagem Leonor, fez um agradecimento. "Minha profunda gratidão a todos vocês que dedicaram seu tempo, esforço e recursos para tornar esse dia especial para minha filha. Ver o sorriso no rosto dela durante toda a festa foi algo emocionante e inesquecível. Amamos cada detalhe da festa!", escreveu ela na legenda da publicação.

Além da Maria, Vanessa também é mãe de Raul, de 16 anos, e de Moisés, de 13 anos. Os dois são fruto do relacionamento da atriz com o ator Daniel Oliveira, com quem ficou junto entre 2004 e 2012.

Confira as fotos:

Clique raro com o marido

No último sábaso, 27, Vanessa Giácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado do marido, Giuseppe Dioguardi. Os dois estão curtindo as férias em um resort na Bahia.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente, abraçada com o amado. Para aproveitar a bela paisagem, ela surgiu usando um look laranja e deixou os fios presos com um coque. "Meu amor", se derreteu a famosa na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração. Veja a publicação!