Vanessa Giácomo divide clique raro ao lado do marido: "Meu amor"

A atriz Vanessa Giácomo encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto ao lado do marido durante uma viagem

Vanessa Giácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 27, ao compartilhar um novo clique ao lado do marido, Giuseppe Dioguardi. Os dois estão curtindo as férias em um resort na Bahia.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente, abraçada com o amado. Para aproveitar a bela paisagem, ela surgiu usando um look laranja e deixou os fios presos com um coque. "Meu amor", se derreteu a famosa na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores encheram a postagem de elogios ao casal. "Amores", comentou a atriz Giovanna Antonelli. "Amo esse casal", confessou a atriz Fernanda Rodrigues. "Que lindinhos", afirmou a atriz Elizabeth Savala. "Lindos! Casal nota mil!", disse uma seguidora. "Lindos. Deus abençoe", escreveu outra. "Perfeitos. Que Deus abençoe esse lindo casal", falou uma fã.

Vale lembrar que Vanessa encerrou o contrato fixo com a Globo em maio do ano passado. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a decisão foi tomada depois de quase 20 anos de trabalho dela na emissora e também o fim da novela mais recente dela, a trama Travessia, de Gloria Perez.

Vanessa Giácomo bebe água sagrada do Vaticano

A atriz Vanessa Giácomo mostrou que está aproveitando da melhor forma as suas férias! Viajando pela Itália, na Europa, a famosa compartilhou em suas redes sociais diversas fotos no Vaticano, nas quais aparece até mesmo bebendo a água de uma fonte sagrada que está localizada no pátio do país.

Sem legenda nenhuma, a artista compartilhou uma sequência de fotos de sua viagem através de seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Vanessa surge bebendo a água sagrada e passeando pelo menor país do mundo reconhecido pela ONU. De vestido com uma longa fenda lateral e um decote trançado, a atriz arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores. Confira!