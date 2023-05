Vanessa Giácomo encerra contrato com a Globo após quase 20 anos de trabalho

Vanessa Giácomo se despede da Globo após atuar na novela Travessia

A atriz Vanessa Giácomo (40) encerrou o contrato fixo com a Globo, informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. A decisão foi tomada depois de quase 20 anos de trabalho dela na emissora e também o fim da novela mais recente dela, a trama Travessia, de Gloria Perez (74).

A artista deixa a emissora ao encerrar o contrato fixo, mas ainda pode voltar a ser vista nas produções do canal. Isso porque ela sai de portas abertas e pode assinar futuros contratos por obra certa.

A estrela de Vanessa Giácomo em novelas foi em Cabocla, de 2004. Agora, ela deverá ter novos projetos em plataformas de streaming.

Atualmente, Vanessa Giácomo está de férias na Europa com o marido, Giuseppe Dioguardi. Os dois estão viajando por cidades da França, incluindo Paris, e compartilhando os momentos nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo faz festa de aniversário

Em março deste ano, Vanessa Giácomo surgiu radiante em sua festa de aniversário para celebrar seus 40 anos de vida. Ela reuniu os amigos e familiares em um restaurante no Rio de Janeiro e caprichou na escolha do look. A artista surgiu com um look com transparência.

Alguns amigos fizeram questão de usar as redes sociais para homenagear a atriz global. “Dia dessa amiga talentosa, divertida e muito amada. Parabéns”, disse Regina Alves. “Hoje é seu aniversário e essa foi a nossa primeira foto juntas, nem te conhecia direito e nem desconfiava que você era um presente que a vida tava me dando! Parabéns, mana! Você é uma pessoa admirável, uma atriz maravilhosa e uma parceira como poucas. Muito amor e axé pra você!”, escreveu Alessandra Negrini.