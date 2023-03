Vanessa Giácomo celebra aniversário em restaurante com look transparente

Atriz Vanessa Giácomo está completando 40 anos de idade nesta quarta-feira, 29, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Vanessa Giácomo (40) celebrou a chegada de seus 40 anos de idade em um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, acompanhada de amigos para comemorar a data especial.

Para o momento importante, a famosa, que hoje está no ar vivendo a personagem Leonor, na novela das nove da Rede Globo, Travessia, apostou um look bem bonito, composto por uma calça social, blusa estampada transparente, que deixou a lingerie preta à mostra, completando com umas sandálias de salto alto.

Alguns amigos fizeram questão de usar as redes sociais para homenagear a atriz global. “Dia dessa amiga talentosa, divertida e muito amada. Parabéns”, disse Regina Alves. “Hoje é seu aniversário e essa foi a nossa primeira foto juntas, nem te conhecia direito e nem desconfiava que você era um presente que a vida tava me dando! Parabéns, mana! Você é uma pessoa admirável, uma atriz maravilhosa e uma parceira como poucas. Muito amor e axé pra você!”, escreveu Alessandra Negrini.

“Feliz aniversário pra essa maravilhosa. Amor, que seu dia seja tão lindo e incrível quanto você. Te desejo as melhores coisas do mundo”, comemorou a cantora Cleo Pires. “Dia da minha amiga amada, gata e talentosa”, celebrou o ator Marcelo Serrado.

Vanessa Giácomo - Créditos: Paulo Tauil/ AgNews

Vanessa Giácomo - Créditos: Paulo Tauil/ AgNews