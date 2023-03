Marido de Vanessa Giácomo surge em fotos raras com a atriz e jornalista global

Em fotos com Ana Paula Araújo e seu esposo, marido de Vanessa Giácomo fez rara aparição; veja

Discreta com sua vida pessoal, a atriz Vanessa Giácomo (39) não compartilha foto do rosto de seus filhos e nem retratos com o esposo. Nesta quinta-feira, 02, a artista surpreendeu ao publicar cliques com o marido, Giuseppe Dioguardi, e também com a apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo (50), que também surgiu com seu namorado, Pedro Correa.

Nos registros publicados pela global, que está no ar em Travessia, ela apareceu sorridente ao lado da jornalista mostrando ser bem amigas. As famosas e seus amados surgiram curtindo um jantar com vinho em um restaurante do Rio de Janeiro.

"Porque amamos esse casal @appaaraujo@pedrofcorrea e é sempre uma alegria esse encontro! Óculos do Peppe compartilhado", contou Vanessa Giácomo na legenda da publicação.

Nos comentários, a apresentadora global escreveu provando que são bem íntimas: "Sempre juntos e salvos pelo óculos do Peppe. Amo vocês".

++ Em seu sítio, Vanessa Giácomo faz horta para ajudar famílias: ''Devemos estender nossas mãos''

Veja as fotos do encontro de Vanessa Giácomo e Ana Paula Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo mostra vídeo raro dos filhos

A atriz Vanessa Giácomo quase não mostra os filhos na rede social, recentemente, ela surpreendeu ao publicar um vídeo dos herdeiros caminhando.

Sem exibir o rosto dos pequenos, a artista global, da série Filhas de Eva, deixou eles aparecerem apenas de costas andando felizes no dia ensolarado.

"Só alegria", escreveu Vanessa Giácomo na legenda da publicação em que mostrou Raul de Oliveira, de 14 anos, Moisés de Oliveira, de 12, e a caçula de seu casamento atual, Maria Dioguardi, de sete anos.

É bom lembrar que os garotos são fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira (45), com quem foi casada de 2009 a 2012. Desde 2014, a atriz está com o pai de sua filha, Giuseppe Dioguardi.