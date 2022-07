Vanessa Giácomo encanta com vídeo raro dos filhos: ''Só alegria''

Discreta, atriz Vanessa Giácomo encantou ao compartilhar registro raro dos herdeiros

A atriz Vanessa Giácomo (39) quase não mostra os filhos na rede social, mas nesta quinta-feira, 28, ela surpreendeu ao publicar um vídeo dos herdeiros caminhando.

Sem exibir o rosto dos pequenos, a artista global, da série Filhas de Eva, deixou eles aparecerem apenas de costas andando felizes no dia ensolarado.

"Só alegria", escreveu Vanessa Giácomo na legenda da publicação em que mostrou Raul de Oliveira, de 14 anos, Moisés de Oliveira, de 12, e a caçula de seu casamento atual, Maria Dioguardi, de sete anos.

É bom lembrar que os garotos são fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira (45), com quem foi casada de 2009 a 2012. Desde 2014, a atriz está com o pai de sua filha, Giuseppe Dioguardi.

Vanessa Giácomo radicaliza e surge com novo visual

Nas últimas semanas, Vanessa Giácomo surpreendeu ao aparecer com o visual muito diferente. Corajosa, a atriz passou a tesoura nos fios sem dó e adotou um corte curtíssimo. O resultado das madeixas deixou a todos chocados.

