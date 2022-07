Vanessa Giácomo celebra estreia de série na Globo: ''Logo depois de Pantanal''

Atriz Vanessa Giácomo comemorou a estreia de 'Filhas de Eva' na grade da Globo

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 14h17

A atriz Vanessa Giácomo (39) está empolgada com a estreia da série que fez para o Globoplay, Filhas de Eva, na grade da TV Globo.

Nesta terça-feira, 12, a artista compartilhou fotos com as colegas de elenco, Giovanna Antonelli (46) e Renata Sorrah (75), e celebrou o momento de novidade com os fãs.

"Hoje tem FILHAS DE EVA, logo depois de Pantanal. Olha quem tá toda animada", falou sobre a atração que passará após a novela duas vezes na semana.

Após compartilhar cliques de um ensaio com as colegas de trabalho, Vanessa Giácomo mostrou outro registro do bastidor, as cadeiras com os nomes delas.

Filhas de Eva

Em coletiva da série, em março do ano passado, as atrizes falaram sobre a história que faz uma reflexão sobre as mulheres.

Filhas de Eva conta a trajetória de Stella, personagem de Renata Sorrah, Lívia, vivida por Giovanna Antoelli, e Cléo, interpretada por Vanessa Giácomo, que estão ‘presas’ a diferentes situações e passam por fases decisórias em suas vidas.

Durante as bodas de ouro, Stella pede o divórcio. A atitude afeta a vida de todos a sua volta, principalmente a de sua filha Lívia e da até então desconhecida Cléo.