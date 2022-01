Discreta, Vanessa Giácomo surpreende ao mostrar foto do aniversário da filha

Atriz Vanessa Giácomo encantou ao compartilhar clique raro da filha caçula celebrando seus 7 anos

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 10h49

A atriz Vanessa Giácomo (38) encantou ao compartilhar um clique raro da filha.

Nesta segunda-feira, 24, a artista global celebrou mais um ano de vida da herdeira caçula, Maria Dioguardi (7), fruto de seu casamento com Giuseppe Dioguardi.

Na rede social, Vanessa Giácomo publicou a pequena, de sete anos, com seu bolo na festa com o tema do grupo Now United.

"Minha menina, meu amor… tanta coisa ainda pra te ensinar e pra aprender com você e seu olhar puro. Te amo infinito! Viva Maria, feliz aniversário", escreveu a famosa para sua herdeira.

Ainda nos últimos dias, Vanessa Giácomo celebrou o aniversário de seu filho mais velho Raul (14), fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira (44).

Veja a foto do aniversário da filha de Vanessa Giácomo: